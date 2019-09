Nkoulou, fuori anche a Parma: la situazione

Nkoulou, la situazione del difensore granata ai margini della rosa dopo aver chiesto di non scendere in campo nel match del Toro in Europa League

Nkoulou è diventato ormai un caso a Torino. Uno dei giocatori sui quali i granata puntavano maggiormente e che proprio per questo è stata forse la delusione più grande per la società, per i tifosi, per il gruppo e per l’allenatore. Il contratto del giocatore scadrà nel 2021 e per questo in qualche modo si cercherà di recuperare.

Già contro il Milan Mazzarri l’ha portato in panchina, non ha giocato neanche un minuto, e così sarà per i prossimi impegni dei granata contro Parma e Napoli. Poi, poi si vedrà, si valuterà la sua condizione fisica e se poi a gennaio arriverà l’offerta giusta (per Cairo) il Toro potrebbe anche pensare di lasciarlo andare via, in caso contrario resterà fino al termine del campionato e chissà che non si possa pensare anche ad un rinnovo.