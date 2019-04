La nuova divisa della Juventus è una “copia” di quella del Fulham. Il club se ne accorge e sfotte i bianconeri, ma poi cancella il tweet

La nuova divisa della Juventus per la stagione 2019/2020 ha fatto discutere molto i tifosi. Il club torinese abbandona definitivamente le storiche strisce bianconere in favore di una maglietta metà bianca e metà nera, con una riga rosa per dividere i due colori societari.

Anche il Fulham è entrato nella disputa, ma per “denunciare” il fatto che i bianconeri abbiano copiato la loro divisa. Infatti, la nuova maglia della Juventus è molto simile a quella dei Cottagers per la prossima stagione, che celebra i 140 anni del club. Il profilo Twitter del club inglese aveva commentato scherzosamente: «Sempre nella nostra ombra». Ora, però, sembra che il post sia stato cancellato, poiché non è più visibile.