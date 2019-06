Nuove regole per il calcio: ecco tutte le novità

Palla giocata in area su rinvio: Fino a oggi sulla rimessa dal fondo la palla doveva uscire dall’area per essere giocata: non sarà più così. Il portiere (o chi per lui) potrà passarla a un compagno anche all’interno dell’area, questo per favorire la costruzione del gioco. Sarà però permesso anche agli attaccanti avversari di intervenire e colpire il pallone prima che esca dall’area.