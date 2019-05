Nuovo allenatore Juve, Pedullà: «Contatti indiretti con Sarri». Le ultime sul futuro della panchina bianconera

Come affermato da Alfredo Pedullà in collegamento telefonico su Sportitalia, la Juventus avrebbe avviato contatti indiretti con Maurizio Sarri. L’attuale tecnico del Chelsea sarebbe quindi in ascesa nel borsino dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri alla guida della squadra bianconera.

Parallelamente Gonzalo Higuain, in prestito ai Blues, si potrebbe avviare verso un clamoroso ritorno in bianconero, un’ipotesi sinora sempre scartata con forza dalle parti della Continassa.