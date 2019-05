Nuovo allenatore Milan, definito il budget: il cerchio si stringe. La società rossonera non andrà su un profilo top per la panchina

Dopo le dimissioni di Leonardo e di Gennaro Gattuso, in casa Milan sono iniziati i casting per individuare il nuovo direttore sportivo e consequenzialmente il nuovo tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2019/20. Proprio la società rossonera avrebbe fissato intorno ai 2.5 milioni il tesso massimo come cifra investibile nell’ingaggio stagionale per il prossimo allenatore.

Un budget che per forza di cose taglia fuori i profili considerabili “top”, come quello di Maurizio Sarri. Acquista invece sempre maggiore credibilità la candidatura di Simone Inzaghi che alla Lazio percepisce attualmente 1.6 milioni.