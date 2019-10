Nuovo allenatore Milan: sprint Spalletti Pioli, la situazione

Nuovo allenatore Milan, ecco le ultime provenienti da via Aldo Rossi: è testa a testa tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli

(Inviato da Casa Milan) – Tempo di analisi in via Aldo Rossi dove nelle scorse ore la dirigenza del Diavolo ha preso la decisione che al rientro al lavoro della squadra (previsto per mercoledì alle 10:30) a condurre l’allenamento non ci sarà più Marco Giampaolo.

Per quanto concerne il prossimo allenatore del Milan ciò che sta prendendo forma è un testa a testa tra Luciano Spalletti e Stefano Pioli che si dovrà risolvere obbligatoriamente nella giornata di domani.

Il Milan, che ha già incassato il sì di Spalletti, resta ottimista nonostante la brusca frenata subita dalla trattativa tra il tecnico toscano e l’inter per la buonuscita; nel frattempo però i dirigenti rossoneri non sono rimasti con le mai in mano e avrebbero allertato Stefano Pioli, che oggi ha rifiutato la Sampdoria, fissando un incontro per la giornata di domani.