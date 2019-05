L’agente di Mihajlovic, Federico Pastorello, ha parlato del futuro di Sinisa Mihajlovic e della possibilità di vederlo alla Roma

A cittaceleste.it, l’agente di Sinisa Mihajlovic ha parlato della possibilità di un suo futuro sulla panchina della Roma.

Ecco dunque le parole di Federico Pastorello: «Se Sinisa va alla Lazio? Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore, zero contatti con i biancocelesti. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore…».