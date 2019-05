Nuovo allenatore Roma, De Zerbi risponde così sul suo futuro 

L’allenatore del Sassuolo, De Zerbi, ha parlato della possibilità di sedersi sulla panchina della Roma per la prossima stagione

Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di TRC dopo le voci che lo vedrebbero sulla panchina della Roma per la prossima stagione.

L’allenatore del Sassuolo ha risposto in questo modo: «L’interesse della Roma nei miei confronti? Non mi ha chiamato nessuna squadra. Mi farebbe piacere rimanere qui a Sassuolo, poi è chiaro che dovrò vedermi con Squinzi per strutturare al meglio il prossimo campionato».