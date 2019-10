Nuovo allenatore Sampdoria: contatti positivi con Gattuso, le ultime

La Sampdoria è alla ricerca di un allenatore per il dopo Di Francesco: nelle ultime ore contatti positivi con Gattuso

Dopo l’esonero di Di Francesco la Sampdoria è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il club blucerchiato vuole stringere i tempi e dopo tanti nomi fatti (De Biasi, Iachini, Di Biagio) sembrerebbe che Ferrero abbia individuato il suo preferito. Si tratta di Gennaro Gattuso che dopo una chiusura iniziale, si starebbe pian piano convincendo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si sono registrati contatti positivi tra il presidente Ferrero e l’ex allenatore del Milan, che comincia ad aprire al futuro blucerchiato nonostante non sia al momento pienamente convinto. Gattuso si sta prendendo tempo per decidere, confrontandosi con il suo staff per capire se accettare o meno questa nuova sfida.