Nuovo allenatore Sampdoria, Iachini: «Sarei felice di tornare»

Beppe Iachini apre al ritorno alla Sampdoria: il nuovo allenatore dei blucerchiati potrebbe essere ancora lui

Iachini esce allo scoperto. Il tecnico non ha nascosto che gli piacerebbe allenare nuovamente la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Telenord.

«L’unica cosa che posso dire con certezza è che sarei felice di tornare per il rapporto, la stima, l’affetto e il cuore. Si è instaurato un grande rapporto con questo ambiente, con tutta la tifoseria per quello che abbiamo vissuto. La Sampdoria è nel mio cuore faccio il tifo per lei e posso solo augurarle le migliori felicità e fortune».