Nuovo allenatore Sampdoria: scende Iachini, sale De Biasi. Ranieri il sogno

Si stringe il cerchio per il nuovo allenatore della Sampdoria: sono tre i nomi rimasti in ballo su cui ragiona Ferrero

Sono ore caldissime in casa Sampdoria per decidere il profilo che andrà a sostituire Eusebio Di Francesco e proverà a risollevare le sorti dei blucerchiati. Come riporta Gianluca Di Marzio sono tre i nomi rimasti in ballo.

Tra i profili sotto osservazione resiste quello di De Biasi, non decolla al momento invece il nome di Iachini. Il sogno della Sampdoria è Ranieri, ma al momento sembra difficile riuscire a ottenere il sì dell’ex allenatore del Leicester. Per quanto riguarda Gattuso la pista rimane complicata visto che l’ex Milan non ha dato segni d’apertura.