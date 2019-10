Nuovo allenatore Sampdoria: tramontata la pista Gattuso, ecco le alternative

È definitivamente tramontata la pista Gattuso per la Sampdoria: l’ex tecnico rossonero non è convinto del progetto

Nella giornata di ieri sembrava che Gennaro Gattuso potesse convincersi del progetto della Sampdoria ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico rossonero non ha cambiato idea.

Gattuso ha detto no alla Sampdoria, in via definitiva. Niente accordo tra l’ex allenatore del Milan e i blucerchiati, con Ferrero che continua a cercare il sostituto. Tra i nomi restano De Biasi e Iachini, ma sullo sfondo resiste anche quello di Claudio Ranieri.