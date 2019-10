Nuovo allenatore Sampdoria: tutte le piste per il dopo Di Francesco

Sampdoria, continua la ricerca del nuovo allenatore per il dopo Di Francesco esonerato nella giornata di ieri

Sono ore decisive anche in casa blucerchiata e il destino del nuovo allenatore della Sampdoria è legata a doppio filo a quella del Milan. Massimo Ferrero aveva infatti scelto Stefano Pioli per il dopo Di Francesco salvo poi dover cambiare rotta visto l’interesse del Milan per l’ex allenatore di Lazio e Fiorentina.

Come riporta l’edizione odierna del Secolo XIX infatti il nuovo nome sarebbe quello di Gennaro Gattuso, che ha già rifiutato la panchina del Genoa. Il nodo in questo caso sarebbe l’alto stipendio richiesto, circa due milioni di euro.