Nuovo Dpcm anti Covid, ecco cosa cambia. Stop al calcetto con gli amici

Stop alle partite di calcetto amatoriali. Ma non ai tornei dilettantistici. Ecco cosa prevederà il Nuovo Dpcm, per lo sport

Negli ultimi giorni si è lavorato senza sosta al nuovo Dpcm anti Covid, e dopo un confronto all’interno del governo e con le Regioni è arrivato il via libera del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute. Il Dpcm andrà a regolamentare le prossime settimane (forse mesi) della nostra vita, da ogni punto di vista: sociale, affettivo, lavorativo, ricreativo e sportivo, con limitazioni e sacrifici volti a scongiurare il rischio (catastrofico) di un nuovo lockdown. E proprio lo sport, in questo momento, è al centro di dubbi e discussioni, con il calcio che dovrebbe fermarsi a livello amatoriale ma continuare per i dilettanti e i professionisti.

Fino a nuovo ordine. L’idea infatti è quella di sospendere tutti gli sport di contatto (calcetto, basket ma non tennis ad esempio) a livello amatoriale, consentendoli invece a livello dilettantistico, chiaramente per le società che abbiano preso provvedimenti e adottato protocolli per limitare i contagi. Una scelta per evitare di penalizzare chi ha investito per adeguarsi ai protocolli in vista della ripresa, quindi niente calcetto gli amici, ma al momento confermati i tornei affiliati ad associazioni dilettantistiche.