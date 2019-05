Nuovo record di CR7, stavolta però non si tratta di calcio, ma di auto!

Cristiano Ronaldo trova sempre argomenti per far parlare di sè, secondo un quotidiono iberico, il portoghese sarebbe vicino ad acquistare una Bugatti, dal valore di oltre 11 milioni

Il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo è famoso per la sua passione per le auto, infatti è risaputo che il suo parco macchine, è ricchissimo e annovera fuoriserie incredibili, ma la auto in questione che Cr7 vorrebbe acquistare, sarebbe la più prestigiosa di tutte.

La fonte è molto attendibile, infatti secondo quanto riporta Marca, potrebbe essere proprio l’attaccante della Juventus, il misterioso acquirente della “Voiture Noire”, pezzo pregiato della Bugatti prodotto in unico modello. Si tratta di un gioiello da 1500 cavalli, che raggiunge i 420 km/h, ma che sarà pronta soltanto tra due anni.

Vedremo se la notizia sarà confermata, certamente a Cristiano Ronaldo non mancano le possibilità per un acquisto così costoso, visto il suo ricchissimo patrimonio.