Nuovo stadio Antonello chiarisce: «Due progetti non definitivi, ora spazio al dialogo»

Alessandro Antonello ha parlato insieme a Giorgio Scaroni dalla sala consiliare del Municipio 7 del nuovo stadio di Milano. I due dirigenti di Inter e Milan hanno incontrato i cittadini entrando nel dettaglio del progetto per la costruzione del nuovo impianto entro il 2024 e di una maxi zona commerciale e all’abbattimento del Meazza. Ecco le parole raccolte da Fcinternews.

ANTONELLO – «Non siamo entrati nei dettagli dei progettl, ma sono masterplan a cui è seguito uno studio di fattibilità dettagliato. Per noi è importante oggi cominciare il percorso di dialogo, i due progetti non sono definitivi, vogliamo ascoltare la cittadinanza, le istituzioni e chiunque voglia migliorare queste idee. Vogliamo chiarire quale è stata la posizione perché si è parlato di monologo dei club, invece noi abbiamo presentato i progetti in base alle normative di legge. Abbiamo seguito i passaggi formali, noi siamo qui con voi perché abbiamo aperto questo percorso di dialogo. I progetti prevedono interventi importanti sui quartieri con relativi miglioramenti, ma ci sono anche altri progetti meno specifici perché vogliamo prima ascoltare voi. Questo per noi è un punto di partenza, vogliamo ascoltarvi e anche darvi maggiore chiarezza»