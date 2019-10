Nuovo stadio, il comune di Milano dimezza i progetti: Inter e Milan pronte al piano B

Inter e Milan sono pronte a virare su Sesto San Giovanni per il nuovo stadio da costruire: braccio di ferro con il Comune

Inter e Milan sono pronte al braccio di ferro con il Comune di Milano per la creazione del nuovo San Siro. Come spiega l’edizione odierna de la Repubblica, i due club sono tornati a prendere in considerazione l’idea di fare lo stadio a Sesto San Giovanni. E la mossa non è solamente politica, Tanto che in questi giorni i club per non farsi trovare impreparati si sono messi a ( ri) studiare mappe e regole urbanistiche, pronti a cambiare rotta nel caso.

Il motivo? Palazzo Marino ribadirà la quantità di costruzioni massima che si potrà realizzare nell’ambito San Siro: la metà di quanto, in base alla legge sugli stadi, hanno indicato le squadre per il loro progetto complessivo. Una concessione limitata, che non piace alle due società. Anche per questo, Inter e Milan hanno iniziato a valutare concretamente l’ipotesi di realizzare altrove non solo il nuovo impianto, ma anche i grattacieli di uffici e hotel, i negozi e i ristoranti.