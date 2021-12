Nuovo stadio Inter e Milan, Sala: «Devono convincere i nostalgici»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, intervenuto a margine dell’apertura dei mercatini di Natale in Piazza Duomo è tornato a parlare delle situazione legata al nuovo stadio di Inter e Milan.

NOSTALGICI – «Io ho a fatto la mia parte. Non ho ravvisato motivi per non concedere il pubblico interesse, adesso devono essere anche un po’ le squadre a convincere i nostalgici. Chi è contro all’idea ne deve parlare con le squadre più che con me perché io sono un po’ in mezzo, però, dal mio punto di vista, prima di tutto devo fare rispettare le procedure e queste le abbiamo fatte rispettare».