Nzonzi Galatasaray: il francese è in viaggio verso la Turchia per sostenere le visite mediche. Passaggio imminente ai turchi

Steven Nzonzi vestirà prestissimo i colori giallorossi del Galatasaray. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il francese è in viaggio verso la Turchia per sostenere le visite mediche.

Accordo vicino dunque, che verrà formalizzato dopo l’esito dei test medici. Il francese non ha convinto nella prima stagione in giallorosso, che si sono cautelati e rinforzati con gli acquisti di Diawara e Veretout.