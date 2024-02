Odennino: «Lotta scudetto? La Juve ha fatto un miracolo sportivo»

Gianluca Oddenino, giornalista de La Stampa, ha parlato del momento dei bianconeri ai microfoni di JuventusNews24

Come vedi la lotta per il quarto posto?

«Quasi una lotta per lo Scudetto delle squadre “normali”. Davanti ci sono Inter e Juve che corrono a ritmi impressionanti. Ripensando infatti a quello che ha fatto la Juve c’è dell’incredibile, è una marcia quasi da Juve degli anni d’oro. Queste due squadre a questo livello ti danno la dimostrazione che il club bianconero ha fatto un miracolo sportivo a stare là attaccato. Sul quarto posto invece è una bella lotta, ci sono squadre che sono in crescita come la Roma, poi penso all’Atalanta che in Primavera viene fuori con forza di solito. La Lazio è quella un po’ più in difficoltà, mentre il Bologna è la vera sorpresa».

