Okaka Udinese ai titoli di coda? Marino sta cercando di convincere l’attaccante a rimanere

Il neo ds bianconero Pierpaolo Marino starebbe cercando di convincere Stefano Okaka a rimanere a Udine per la prossima stagione

Il 30 giugno sarà l’ultimo giorno di Stefano Okaka come calciatore dell’Udinese. A fine mese, infatti, scadrà il prestito e l’attaccante tornerà al Watford. Forse. O forse no perchè il neo ds bianconero, Pierpaolo Marino, sarebbe al lavoro per una possibile riconferma dell’attaccante.

D’altronde Okaka con le sue reti ha permesso ai bianconeri di salvarsi nella stagione appena terminata. In prima linea per trattare la permanenza di Okaka in Friuli si sarebbe mosso Marino che avrebbe avuto contatti con il giocatore per capire se vi erano spiragli di speranza per una sua permanenza.