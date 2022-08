Okoli, inizio con l’Atalanta tanto promettente quanto graduale in difesa

Esordio positivo per il difensore dell’Atalanta Okoli. Inizio in salita per poi trovare stabilità e sicurezza sulla retroguardia

Un diamante che brillerà gradualmente. Okoli contro la Sampdoria ha debuttato in Serie A da titolare, dove le assenze di Demiral e Palomino gli hanno consentito di trovare spazio sulla retroguardia. Inizio difficile specialmente quando ti trovi a marcare un signor centravanti come Ciccio Caputo: il cartellino giallo unito alla mancata marcatura sul goal annullato non aiutano. Nonostante ciò, il ragazzo minuto dopo minuto riprende stabilità e soprattutto attenzione in fase di marcatura, sfruttando a piano la sua fisicità trovandosi pronto al momento giusto: risultando anche decisivo nella ripresa (specialmente durante l’uscita folle di Musso). Esordio tutto sommato positivo, con la consapevolezza che Okoli ha tutte le carte in regola per diventare un pilastro inamovibile della difesa atalantina.