Ola Aina, niente Nazionale: il terzino torna a Torino

Ola Aina non giocherà contro il Brasile con la Nazionale nigeriana. Il giocatore tornerà a Torino: ecco cosa è successo

Torna in Italia Ola Aina. Il giocatore granata, convocato dalla Nazionale nigeriana, non giocherà contro il Brasile. Il terzino è stato infatti coinvolto in un incidente domestico e per questo motivo tornerà a Torino.

A comunicarlo è stata prima la stessa Nigeria e poi il Torino. «Ola Aina non disputerà l’amichevole contro il Brasile in programma domenica a causa di un’indisponibilità dopo un incidente domestico: il terzino tornerà pertanto a Torino in anticipo nei prossimi giorni» si legge nel comunicato granata.