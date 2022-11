Olanda, Van Gaal: «Possiamo vincere il Mondiale. Occhio alla Spagna»

Louis Van Gaal, allenatore dell’Olanda, ha parlato in vista dell’avventura degli Orange al Mondiale di Qatar 2022

Louis Van Gaal, ct dell’Olanda, ha parlato in vista dei Mondiali di Qatar 2022.

SENEGAL – «Il Senegal è campione d’Africa e non sarà facile. Manca Mané di cui sono un grande tifoso, ai tempi dello United pensai a prenderlo. Penso che sia una grande mancanza per il Senegal, ma a noi manca Depay che è quello con più gol e più assist».

OBIETTIVI – «Nel 2014 siamo arrivati terzi con una squadra di qualità inferiore rispetto a questa. Credo che possiamo vincere il Mondiale».

RIVALI – «Penso che la Spagna sia tra le favorite per la vittoria, sia per come gioca che per l’allenatore che ha. Luis Enrique era un giocatore su cui puoi sempre contare».