Christian Oliva è del Cagliari: è ufficiale

Christian Oliva è un nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista classe ’96 ha firmato con i sardi con opzione fino al 2024

Colpo di mercato del Cagliari che ha tesserato l’erede di Nicolò Barella. Il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Oliva, centrocampista classe 1996 proveniente dal Nacional de Montevideo. Questo il comunicato dei sardi: «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del calciatore Christian Oliva: il centrocampista uruguaiano, proveniente dal Nacional, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Ha firmato un contratto che lo lega al Club rossoblù sino al 2023, con opzione in favore della società per il prolungamento fino al 30 giugno 2024».

Questa la descrizione del centrocampista: «Nato il 1° giugno 1996 a Ciudad de La Plata, Oliva è cresciuto calcisticamente nella fila del Nacional di Montevideo. Dopo aver trascinato la squadra B alla vittoria del campionato di Tercera División, autore di 17 reti, ha esordito in prima squadra il 27 gennaio 2018 contro il Penarol nella finale di Supercopa Uruguaya, conquistandosi a soli 22 anni una maglia da titolare. Con il Nacional 43 presenze, di cui 15 nelle competizioni internazionali Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con 3 gol. Premiato dalla Federazione calcistica uruguaiana come miglior debuttante del 2018, inserito nella formazione Top 11 del campionato, Oliva è un concentrato di corsa, tecnica e grinta: classico “volante” che agisce davanti alla difesa, all’occorrenza impiegato anche come mezzala, buon tiro da fuori, forte personalità, sa unire capacità di interdizione all’abilità di impostare la manovra, in virtù di un’ottima tecnica individuale. Con Oliva si rinsalda la grande tradizione dei calciatori uruguaiani che hanno vestito la maglia rossoblù. Bienvenido a Cerdeña, Totò».