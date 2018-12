Abate amaro: «Dobbiamo fare uno step in più»

Milan-Olympiacos è finita 3-1, rossoneri fuori dall’Europa League: ecco l’analisi del difensore rossonero Ignazio Abate

Ignazio Abate rammaricato al termine di Milan-Olympiacos. Rossoneri fuori dall’Europa League, ecco l’analisi del difensore: «Sappiamo che è una serata amara: eravamo partiti bene e non davamo campo, non dovevamo prendere il primo gol. Il rammarico è quello di essere andati sotto, la partita si è messa meglio per l’Olympiacos, quando l’abbiamo raddrizzata c’è stato il rigore: gli episodi ci hanno dato contro».

Continua Ignazio Abate: «Potevamo fare meglio ed arrivare già qualificati a questa gara, è questo il rammarico: avevamo le qualità per farlo. Dobbiamo fare uno step in più. Ora testa al campionato, possiamo arrivare in Champions League. Sapevamo che era un ambiente difficile ma non cerco alibi: c’erano suoni strani e palloni in campo, non è concepibile una situazione del genere»