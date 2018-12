Olympiacos-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Olympiacos-Milan, 6ª giornata gruppo F Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto in 90′ minuti per il Milan di Gattuso, che in Grecia contro l’Olympiacos si gioca la sua qualificazione ai sedicesimi di finale. I rossoneri sono al momento a secondi con tre punti di vantaggio sui greci, e hanno vinto 3-1 lo scontro diretto a San Siro. Per questo motivo si qualificherebbero anche con una sconfitta con un gol di scarto, o anche con due, a patto però di segnare almeno due reti. Staremo a vedere se la compagine italiana riuscirà strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Olympiacos-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Olympiacos-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Olympiacos-Milan: probabili formazioni e pre-partita

L’Olympiacos è costretto a vincere e a vincere bene per passare il turno. Per questo Martins schiera un 4-2-3-1 molto offensivo. Ci saranno Podence, Fortounis e Elabdellaoui alle spalle di Guerreiro unica punta. Gattuso risponde con il 4-4-2 con Reina tra i pali, difeso ancora dalla coppia Abate e Zapata. A centrocampo turno di riposo per Suso, che lascia il posto a Castillejo, insieme a Kesiè, Bakayoko e Calhanoglu. In attacco la coppia Higuain–Cutrone.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Torosidis, Vukovic, Cissé, Tsimikas; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Elabdellaoui; Guerrero.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Olympiacos-Milan: i precedenti del match

La Grecia porta bene al Milan, che ad Atene ha vinto due Champions League. Portano meno bene le squadre greche, contro cui i rossoneri non hanno mai vinto in trasferta, rimediando il poco invidiabile record di una sconfitta e quattro pareggi. Contro l’Olympiacos i ragazzi di Gattuso hanno vinto due delle ultime quattro gare, pareggiandone una e perdendo l’altra.

Olympiacos-Milan Streaming: dove vederla in tv

Olympiacos-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in chiaro su TV8 (in HD al canale 508) e in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e app e sito TV8 o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Leggi anche: EUROPA LEAGUE 2018/2019: TABELLONE E RISULTATI