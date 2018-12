Olympiacos-Milan highlights e gol: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Olympiacos-Milan highlights e gol: le azioni salienti del gara valida per la 6ª giornata dell’Europa League 2018/2019

Il Milan vola in Grecia per sfidare l’Olympiacos e provare a conquistare un posto ai sedicesimi dell’Europa League nell’ultima sfida della fase a gironi. I rossoneri sono attualmente secondi in classifica a più 3 dal club greco e possono contare anche sul successo dell’andata a San Siro per 3-1. La formazione di Gattuso, dunque, per staccare un pass per i sedicesimi ha diversi risultati a disposizione, anche la sconfitta con 1 o due reti di scarto, ma in questo caso dovrà segnare almeno due reti per passare il turno (ad esempio 4-2, 5-3 etc.).

Il direttore di gara designato per l’incontro è l’arbitro francese Benoit Bastien. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Hicham Zakrani e Frédéric Haquette e dagli addizionali: Benoît Millot e Jérôme Miguelgorry. Il quarto uomo ufficiale è Philippe Jeanne. Ecco gli highlights di Olympiacos-Milan: