Olympiacos-Milan, si temono scontri: «Non fatevi riconoscere per strada»

Olympiacos-Milan, la società rossonera scrive ai tifosi: c’è il timore di possibili scontri con i sostenitori greci, ecco la nota del club

E’ tutto pronto per Olympiacos-Milan, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Previsti centinaia di tifosi rossoneri al seguito della formazione di Gennaro Gattuso, ma è allarme sicurezza: la tifoseria biancorossa è tra le più calde della Grecia e si temono scontri a poche ore dalla sfida. Il club meneghino ha deciso di scrivere ai suoi sostenitori, indicando alcune linee guida.

«Per motivi di sicurezza è fortemente sconsigliato camminare da soli per la città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa possa identificare come tifosi del Milan», così recita il comunicato diramato dal Diavolo, che aggiunge: «Non utilizzare in maniera più assoluta i mezzi pubblici per recarsi allo stadio. Avvalersi dei servizi messi a disposizione dal club rossonero».