Onana rivela: «In estate mi volevano Barcellona e Psg»

André Onana, portiere dell’Ajax protagonista di una grande stagione lo scorso anno, ha rivelato di essere stato cercato da Barcellona e Psg

Il Barcellona e il Psg, in estate, hanno cercato André Onana. A rivelare l’interesse di mercato dei due top club è lo stesso portiere dell’Ajax ai microfoni di RMC Sport.

«Ne ho parlato con il mio agente, c’era l’interesse del Psg, poi il Barcellona si è fatto vivo in estate. Facevo parte di quel club (Barcellona, ndr). Forse non era il miglior momento per tornare e forse non tornerò più. Ma quest’anno non sarebbe stato bello farlo» ha rivelato il portiere, che in blaugrana ha giocato fino al 2015.