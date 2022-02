Conferenza stampa Pioli: «Abbiamo bisogno di partite così per avere entusiasmo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del Derby di Coppa Italia contro l’Inter

Stefano Pioli presenta l’andata delle semifinali Coppa Italia contro l’Inter nella classifica conferenza stampa di vigilia. Le parole del tecnico del Milan:

ULTIMI RISULTATI – «Maldini ha ragione, è la la testa comanda tutto. È la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma conterà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. È lo step più difficile».

INTER – «La stagione è difficile per tutti, tutti hanno momento positivi e negativi. La classifica dice che il campionato è equilibrato. Nei derby non esistono favoriti, chi vincerà più duelli individuali avrà più chance di vittoria».

SETTIMANA PIU’ IMPORTANTE AL MILAN – «Non è la prima volta che abbiamo settimane così importanti. Non è decisiva. In Coppa Italia ci sarà ancora il ritorno e in campionato mancano 10 partite dopo il Napoli».

TONALI – «È un giocatore importante, ma abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio».

SPINTA IN CASO DI VITTORIA – «Assolutamente sì, abbiamo bisogno di partite così. Dovremo puntare sul nostro modo di giocare, servirà una partita coraggiosa».

