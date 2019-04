Insuperabili presenti al World Soccer Congress di Barcellona

Insuperabili, l’Onlus torinese che si occupa dell’integrazione di ragazzi con disabilità attraverso il calcio, sarà presente al WSC di Barcellona

Il 12 e il 13 aprile si terrà, a Barcellona, la seconda edizione del World Soccer Congress. L’Onlus torinese Insuperabili, che vanta tra gli svariati testimoni anche il capitano della Juventus Giorgio Chiellini, sarà presente a questo importante congresso.

Insuperabili si occupa di ragazzi con disabilità, avendo come missione la loro integrazione totale di in determinati contesti sociali, attraverso lo sviluppo sostenibile del calcio e l’importanza dello sport in quanto strumento di aggregazione e demolitore di barriere. Al World Soccer Congress saranno presenti diverse personalità del mondo del calcio, come Pierluigi Collina, Rosetti (presidente Commissione arbitri UEFA), Laporta del Barcellona e il presidente FIFA Gianni Infantino.

I temi saranno svariati: dalla tematica VAR affrontata insieme a Collina e Rosetti, al calcio femminile, definitivamente esploso quest’anno anche grazie al sold-out fatto registrare all’Allianz Stadium, nel match tra Juventus e Fiorentina Women. La Onlus Inseparabili prenderà parte al dibattito “Lo sviluppo sostenibile del calcio e il suo impatto sociale: FIFA FORWARD PROGRAM”. Alla tavola rotonda prenderà posto il presidente della Onlus, Davide Leonardi.