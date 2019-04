L’Inter alla ricerca di una figura che medi tra club e squadra: l’ex team manager Lele Oriali, oggi in Nazionale, favorito per il ruolo, ma sul taccuino ci sono pure altri nomi…

Non solo sul mercato e per la panchina, ma anche su altri fronti l’Inter comincia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione: nelle mire dei nerazzurri ci sarebbe un nuovo dirigente, per la precisione una figura di campo in grado di fare da mediatore tra squadra e società nelle situazioni di maggiori difficoltà (come capitato quest’anno con il caso di Mauro Icardi). In pole position per quel ruolo, riporta stamane il Corriere dello Sport, resta ancora Lele Oriali, già ex team manager nerazzurro ed attuale collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale. Oriali, che ha un ottimo rapporto con Mancini, è in verità legatissimo anche ad Antonio Conte, papabile nuovo tecnico interista con cui ha lavorato proprio in azzurro qualche anno fa, oltre che a tutto l’ambiente nerazzurro, considerati i suoi trascorsi da giocatore e da dirigente.

Alternative sul taccuino dell’Inter sono altri grandi ex: da Ivan Ramiro Cordoba, che dopo aver mollato il calcio in società aveva già lavorato come team manager, a Fabio Galante (attualmente osservatore per i nerazzurri), passando per Marco Materazzi, che aveva intrapreso la carriera di allenatore, fino a Riccardo Ferri, che adesso svolge il ruolo di opinionista tv. L’inserimento in organico di una nuova figura dirigenziale sarà al centro delle questioni di fine stagione, quando il presidente Steven Zhang incontrerà gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.