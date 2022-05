Origi Milan, si inserisce il Villarreal! Spagnoli in pressing sull’attaccante

Origi Milan, inserimento Villarreal che offre di più: lui mantiene la parola. Ma l’intesa definitiva non ci sarebbe ancora

La Gazzetta dello Sport continua a non dare per fatto l’affare Origi-Milan. Secondo la rosea i dirigenti rossoneri stanno parlando da mesi con l’entourage del belga di origini keniote. Ma l’intesa non è stata ancora finalizzata, inattesa che i cambiamenti nellaproprietà del club di via Aldo Rossi diventino ufficiali.

In questa impasse si sarebbe inserito il Villarreal. Un’iniziativa per certi versi scomposta, con un’offerta economica al rialzo per il giocatore ed i suoi rappresentanti: un quadriennale da 4,5 milioni netti, superiore ai 4 milioni annui messi sul piatto dei vertici milanisti. E inevitabilmente quest’ingresso in scena ha agitato le acque. Il Milan ha corso il rischio di subire il sorpassospagnolo. In realtà Origi non si è fatto distrarre dal corteggiamento del club di Emery, preferendo tenere fede alla parola data ai rossoneri. Evidentemente la sua è una scelta professionale, ha preferito mettersi in discussione in un club di primo livello con la vetrina della Champions, piuttosto che guadagnare di più nella Liga. In ogni caso quest’intrusione ha prodotto un rinvio nella chiusure della pratica in via Aldo Rossi. Così la definizione degli accordi slitta fatalmente alla prossima settimana.