Osti: «Keita Balde è in arrivo. Candreva? Ci piace moltissimo, ma non solo a noi»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juve. Le sue parole.

KEITA BALDE – «Deve definire alcune cose, arriverà sicuramente questa settimana. Non so ancora il giorno»

QUAGLIARELLA – «Perchè in panchina? Ranieri fa le sue scelte. Ha scelto di lasciare inizialmente in panchina Quagliarella perchè ha optato per una maggiore densità a centrocampo. Giochiamo un po’ come abbiamo giocato l’anno scorso. Sappiamo però che la partita è lunga e ci sarà spazio».

CANDREVA – «Ci piace moltissimo ma non solo a noi. Qualora dovesse uscire dall’Inter, saranno il ragazzo e Pastorello a decidere la destinazione più opportuna. Noi attendiamo con fiducia. Saremmo felici di abbracciarlo a Genova».