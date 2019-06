Padoin lascia il Cagliari: ecco le sue parole – FOTO

View this post on Instagram

Carissimi amici, dopo 3 anni intensi e bellissimi è arrivato il momento di salutare ciò che per me e la mia famiglia ha rappresentato la nostra CASA: avrei voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera! Nonostante il dispiacere, rimangono dentro di me solamente i ricordi stupendi di questi 3 anni vissuti qui. Volevo ringraziare in primis tutti i ragazzi con i quali ho giocato, siete stati dei fantastici compagni di viaggio e insieme abbiamo lottato e sudato giorno dopo giorno per raggiungere i nostri obiettivi. Grazie agli allenatori e ai loro staff, grazie alle persone che lavorano in silenzio e nell’ombra per il Cagliari Calcio con amore incondizionato, grazie a tutti i tifosi per il sostegno continuo nei nostri confronti, grazie alla Società che mi ha dato fiducia una volta lasciata la Juve e che mi ha permesso di venir qui conoscendo questa terra meravigliosa. E proprio alla città di Cagliari che mi ha accolto e permesso di vivere a tutta la mia famiglia come meglio non si potrebbe voglio rivolgermi in maniera particolare per ringraziarla!Sarebbe impossibile elencare tutte le persone che hanno reso questi 3 anni indimenticabili! Sappiate che tutti voi avrete un posto speciale nel nostro cuore!!! Cagliari, Sardegna… noi vi salutiamo! Arrivederci a presto… E… GRAZIE!!! #meravigliosaCagliari #graziedicuore #cimancherai