Il Padova piomba su Ronaldo: non CR7, ma Pompeu del Novara. Ecco i dettagli del piano dei veneti per il brasiliano

Il Padova è pronto a chiudere il colpo di mercato. In arrivo Ronaldo. Non si tratta di Cristiano, ovviamente, ma di Pompeu. Il centrocampista brasiliano in forza al Novara è vicinissimo ai veneti.

Come precisa Nicolò Schira (Gazzetta dello Sport), il Padova ha preparato un contratto biennale per Ronaldo Pompeu, al momento vicinissimo a vestire la casacca dei biancoscudati.