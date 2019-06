Paganini (Rai Sport): «Guardiola e Mansour hanno trattato l’uscita del tecnico dal City»

Secondo il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, Pep Guardiola starebbe cercando di liberarsi in tutti i modi dal Manchester City

Nonostante sia tutto apparecchiato per l’arrivo di Sarri alla Juve, c’è chi come Paolo Paganini (telecronista Rai Sport) batte un’altra strada. Il noto giornalista infatti sul suo profilo Twitter racconta di un pranzo avvenuto una settimana fa tra Guardiola e lo sceicco Mansour per trattare l’uscita, senza strappi, del tecnico dal Manchester City.

Ma c’è di più perchè se Guardiola è il piano A, per Paganini il piano B porta a Maurizio Pochettino, pista che Paratici sta sempre tenendo aperta.

Buondi. Settimana scorsa Mansour e Guardiola hanno pranzato nel ristorante all’ultimo piano di un grande albergo di Abu Dabhi e in quel pranzo riferito da persona presente si è parlato di un’uscita senza strappi da ambo le parti di Guardiola dal City. Poi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) June 5, 2019