Pagelle Fiorentina Cagliari: miracoloso Dragowski, troppi errori per Joao Pedro VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Fiorentina Cagliari

Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Cagliari, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

TOP: Dragowski

FLOP: Joao Pedro

VOTI

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski 8; Milenkovic 6, Pezzella 6 (38′ Martinez Quarta 6), Igor 5.5; Caceres 6 (74′ Venuti 6), Amrabat 7, Pulgar 6, Biraghi 6; Callejon 6.5 (82′ Borja Valero sv), Bonaventura 5.5; Vlahovic 6.5 (82′ Kouamé sv).

A disposizione: Terracciano, Brancolini; Barreca, Montiel, Dalle Mura; Duncan, Krastev, Eysseric.

Allenatore: Cesare Prandelli 6.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 6.5; Pisacane 5 (79′ Zappa sv), Walukiewicz 5.5, Godin 5.5, Lykogiannis 5.5; Marin 5, Oliva 5 (86′ Tramoni sv); Sottil 5 (86′ Cerri sv), Nainggolan 6 (79′ Ounas sv), Joao Pedro 4.5; Simeone 5 (79′ Pavoletti sv).

A disposizione: Aresti, Vicario; Tripaldelli, Boccia; Caligara, Pereiro.

Allenatore: Eusebio Di Francesco 4.5.

MARCATORI: 72′ Vlahovic (F).

AMMONITI: 53′ Oliva (C), 77′ Biraghi (F), 86′ Tramoni (C), 91′ Pavoletti (C).

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.