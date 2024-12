Pagelle Juve Venezia, i voti ai protagonisti del match

I voti, i top e i flop del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Juve Venezia

TOP – Hans Nicolussi-Caviglia, l’ex che ti aspetti in partite come queste: forse con quel pizzico in più di voler dimostrare ai bianconeri che si sono sbagliati nel lasciarlo partire troppo presto, ma allo stesso tempo è la seconda partita consecutiva dei lagunari in cui risulta essere decisivo.

FLOP – Nicolò Savona, valdostano come Nicolussi-Caviglia, oggi è alla sua prestazione peggiore in bianconero. L’inesperienza è un alibi, ma in occasione del primo gol sbaglia tutto e non dimostra la solidità vista contro il City.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 5 (35’st Fagioli sv), Gatti 6.5, Kalulu 5.5, Danilo 5.5 (41’st Locatelli sv); McKennie 5.5, Thuram 6; Weah 5.5 (20’st Conceicao 6), Koopmeiners 5.5 (20’st Douglas Luiz 5.5), Yildiz 5.5 (41’st Nico Gonzalez sv); Vlahovic 6.5.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic 6; Idzes 6.5, Svoboda 6 (32’pt Altare 6), Sverko 6; Ellertsson 7 (36’st Crnigoj sv), Nicolussi-Caviglia 7, Andersen 6 (29’st Candela sv), Zampano 6.5; Oristanio 5.5 (36’st Gtkjaer sv), Busio 6; Pohjanpalo 5.5 (29’st Yeboah sv).