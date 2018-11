Palacio e i problemi del Bologna: «A volte Verdi vinceva da solo»

Rodrigo Palacio prova a spiegare il delicato momento del Bologna in classifica e ricorda a tutti la mancanza di Verdi ceduto al Napoli

Impegnata domani sera al Ferraris di Genova per l’anticipo serale contro la Sampdoria, il Bologna di Rodrigo Palacio necessita di punti importanti per risalire la classifica. Graduatoria che attualmente non premia la formazione guidata da Pippo Inzaghi, terzultima in campionato: «Sappiamo dove siamo in classifica, ma almeno quest’anno l’ambiente è sereno. Lo scorso anno ci rimproveravano di giocare male, ora la gente ci sta aiutando tanto» afferma Palacio nell’intervista che l’ex Inter e Genoa ha rilasciato ai microfoni del Corriere dello Sport.

Quali sono i problemi di rendimento che affliggono i felsinei? Palacio prova a spiegare la differenza tra le ultime due stagioni calcistiche: «A livello di atteggiamento, sbagliamo pochissimo. Inzaghi ci da entusiasmo e noi riusciamo a trasferirlo sul campo, però i risultati non arrivano. Mi dispiacerebbe per lui, è uno molto grintoso e meriterebbe una vittoria per via di tutto quello che ci ha dato. Abbiamo perso Verdi, che dava fantasia al gioco, a volte una partita la vinceva da solo con una giocata. In compenso c’è Santander, uno che segna, lotta e si muove bene. Valutare le due rose, però, non spetta a me».