Per l’attaccante argentino del Bologna, Rodrigo Palacio, è pronto un rinnovo di contratto fino al 2024

Come riportato da Sky Sport, il Bologna avrebbe pronto un lungo prolungamento di contratto per Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino dei felsinei non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi.

E, nonostante i suoi 37 anni e le due stagioni col Bologna, sarebbe pronto a rinnovare fino al 2024. Una scelta che conferma la sua volontà di probabilmente chiudere la carriera nel club rossoblù.