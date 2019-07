Palermo, 1 punto di penalizzazione nel prossimo campionato: i dettagli

Il Palermo dovrà partire con un -1 in classifica nella prossima stagione. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale

Il Palermo è stato estromesso dalla Serie B per l’assenza dei «criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato». Ora un’altra mazzata per i rosanero.

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 1 punto di penalizzazione alla società siciliana, da scontarsi nella prossima annata, qualunque sia la categoria. Sanzionato con 4 mesi di inibizione Daniela De Angeli, presidente del CdA del club.