Palermo-Benevento: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Palermo-Benevento, 14ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 14^ giornata di Serie B si apre con l’anticipo del venerdì tra Palermo e Benevento in programma allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Le due compagini sognano il ritorno nella massima serie e proveranno a trovare tre punti che potrebbero essere decisivi. I rosanero, con una gara da recuperare, sono in cima alla classifica del campionato cadetto e non vogliono cedere il passo alle inseguitrici che distano pochi punti. I campani, invece, anch’essi con una partita in meno sono 5° e devono recuperare terreno per piazzarsi nella zona della promozione diretta che adesso dista 3 punti. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Palermo-Benevento.

Palermo-Benevento: diretta live e sintesi

Palermo-Benevento: formazioni ufficiali

Palermo-Benevento: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico del Palermo proverà a battere la squadra campana confermando gran parte della formazione scesa in campo contro il Verona. Nel 4-3-2-1 nessun cambio in difesa con Brignoli tra i pali e Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Aleesami a comporre la retroguardia. Davanti la difesa andranno Haas, Jajalo e Murawski, quest’ultimo al posto di Trajkovski, mentre sulla trequarti Falletti. La coppia offensiva sarà invece formata da Nestorovski e Puscas che prenderà il posto di Moreo. Il Benevento scenderà in campo probabilmente con gli stessi effettivi che hanno battuto in casa il Perugia nello scorso turno di campionato. Bucchi, difatti, dovrebbe schierare il 4-4-2 con la difesa formata da Billong e Volta centrali e DiChiara e Letizia sulla fascia. A centrocampo ci saranno Tello, Bandinelli, Viola e Improta, mentre in attacco Asencio e Coda.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Haas, Jajalo, Murawski; Falletti; Puscas, Nestorovski. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Salvi, Chochev, Fiordilino, Szyminski, Embalo, Trajkovski, Moreo. Allenatore: Stellone.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Billong, Letizia; Tello, Bandinelli, Viola, Improta; Asencio, Coda. A disposizione: Puggioni, Gori, Antei, Gyamfi, Maggio, Sparandeo, Cuccurullo, Volpicelli, Ricci, Filogamo, Bonaiuto. Allenatore: Bucchi.

Palermo-Benevento: l’arbitro della gara

Per la sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie B è stato designato il direttore di gara Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta coadiuvato da Robilotta e Raspollini. Il quarto uomo ufficiale è Ayroldi.

Palermo-Benevento: i precedenti del match

Quella di stasera sarà la decima sfida tra Palermo e Benevento, la prima nel campionato cadetto. Le due compagini, difatti, sino ad ora si sono incontrate 8 volte in Serie C ed 1 in Coppa Italia. Nelle 9 gare disputate sino ad ora, i campani non sono mai riusciti a battere i rosanero, i quali hanno ottenuto ben 6vittorie e 3 pareggi. Le gare disputate in casa dei siciliani sono 4: 3 vittorie del Palermo ed un pareggio. Infine anche nel computo delle reti realizzate è nettamente avanti il club rosanero con 17 gol messi a segno contro i 3 dei sanniti.

Palermo-Benevento Streaming: dove vederla in tv

Palermo-Benevento sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN, e in chiaro sulle frequenze di RAI Sport (anche in HD, canale 57 del digitale terrestre) e tramite app e sito Rai Play: Clicca qui per abbonarti gratis per un mese a DAZN.