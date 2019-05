Palermo, che furia Nestorovski: «Ci hanno rubato il terzo posto»

L’attaccante macedone del Palermo parola insieme al resto della squadra in conferenza stampa. Tutta la rabbia di Ilija Nestorovski

Intervenuto in conferenza insieme al resto della squadra, Ilija Nestorovski ha commentato così la decisione del Tfn di retrocedere il Palermo in Serie C.

Le sue parole: «Siamo dispiaciuti e delusi, abbiamo lavorato un anno in una stagione difficile. Non siamo riusciti ad andare in serie A direttamente ma siamo arrivato terzi e ce lo hanno rubato. Lo scorso anno i play-off sono stati rinviati 10 giorni per il Bari. Ora dicono che a giugno i nazionali vanno via, ma anche lo scorso anno abbiamo giocato spesso senza i nazonali».