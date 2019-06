Palermo, Delio Rossi: «Nessun addio. È stata una scelta della società»

L’ex allenatore del Palermo, Delio Rossi, ha parlato del suo addio ai rosanero e ha commentato l’arrivo di Marino

L’allenatore ex Palermo, Delio Rossi, è intervento ai microfoni di PianetaSerieB, per parlare dei suoi mesi trascorsi alla guida dei rosanero e ha commentato l’arrivo di Marino. Ecco le sue parole: «Per quanto mi riguarda non c’è stato nessun addio. Semplicemente è stata una scelta della società e ne ho preso atto».

«Marino? Ad essere onesto, non importa il mio parere personale sulla scelta di lui come mio sostituto. Mi auguro solo che faccia il bene del Palermo. In questo finale di stagione c’è stato molto rammarico e dispiacere per il caos giudiziario perché questa situazione non ci ha permesso il nostro obiettivo principale, la promozione in Serie A».