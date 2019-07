Palermo escluso dalla B. Tuttolomondo: «Proseguiamo coi ricorsi»

Niente Serie B per il Palermo: ora lo spettro della D spaventa i rosanero. Salvatore Tuttolomondo non ci sta e annuncia la contromossa

La Figc ha escluso il Palermo dalla prossima edizione della Serie B, ripescando il Venezia. Il club siciliano ora rischia di ripartire dalla D, ma Tuttolomondo non ci sta.

Ecco le sue parole al Giornale di Sicilia: «Proseguiamo con i ricorsi nei successivi gradi e, da ultimo, in sede amministrativa. Attendiamo l’ufficialità del provvedimento non ancora sin’ora notificato, per opportune valutazioni e motivi».