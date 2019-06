Palermo, inviata la richiesta di iscrizione in Serie B: le ultime 

Il Palermo, dopo dei giorni sulle scadenze indicate dalla Figc, ha inviato la richiesta di iscrizione al campionato di Serie B

Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, il Palermo ha inviato la richiesta di iscrizione al campionato di Serie B. In ritardo di sei giorni sulle scadenze indicate, la Sporting Network, società riconducibile a Tuttolomondo e proprietaria del club, ha inviato una richiesta alla Figc, alla Lega di B, alla Covisoc e, per conoscenza, al sindaco e al Prefetto di Palermo «per fare definitiva chiarezza sulle ultime vicende del club e confermare la richiesta d’iscrizione».

La società «chiede entro 48 ore che le istituzioni sportive riconoscano le buone intenzioni della proprietà per dare il via libera all’emissione della nuova polizza fideiussoria e al pagamento degli stipendi dei calciatori oltre che di tutti i debiti sportivi».