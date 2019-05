Palermo, Lucchesi: «La Serie C sarebbe stata un inferno. Ora vogliamo tornare in A»

Fabrizio Lucchesi, direttore generale del Palermo, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo la prossima stagione

Il direttore generale del Palermo Calcio, intervistato da La Repubblica – Palermo, si è espresso in merito alle conseguenze che avrebbe avuto un’eventuale retrocessione in Serie C per il club siciliano, focalizzandosi sui prossimi obiettivi dei rosanero.

INFERNO SERIE C – «Sarebbe stato un bagno di sangue in tutti i sensi. Arkus aveva chiaramente detto che non si sarebbe tirata indietro, ma è evidente che tutto sarebbe stato rivisto al ribasso. Un’atmosfera non piacevole che ho percepito anche vivendo a contatto con i dipendenti allo stadio. La Serie C sarebbe stato un inferno: ricordo a tutti che, per esempio, il Napoli ci ha messo due anni per risalire in Serie B. Il problema è proprio culturale: il Palermo non può immaginarsi in Serie C, il Palermo deve immaginarsi in Serie A»

OBIETTIVO PROMOZIONE – «L’obiettivo sportivo della società è riportare subito la squadra in Serie A. Insieme a questo c’è però quello economico che ci sta molto a cuore. Dobbiamo risanare i conti e ridare al Palermo quella stabilità e quella serenità che negli ultimi anni aveva perso. Aggiungo di più: se dovessi scegliere tra Serie A e i conti risanati opterei senza dubbio per i secondi.»