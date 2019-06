Palermo, occhio a Nestorovski: lo corteggia la Stella Rossa

Il Palermo spera di trattenere l’attaccante Nestorovski: sulla punta del club rosanero c’è la Stella Rossa di Belgrado

Il Palermo conta su Ilija Nestorovski per ritentare l’assalto alla promozione in Serie A. Tuttavia, il giocatore potrebbe non restare in rosanero.

L’attaccante fa gola a diversi club esteri. In particolare, secondo le indiscrezioni riportate da Tuttopalermo.net, la Stella Rossa di Belgrado avrebbe intensificato il pressing per il bomber macedone del Palermo. Il prezzo del cartellino del giocatore è di circa 4 milioni.